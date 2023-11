Die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen hat in der jüngeren Vergangenheit mit enormen Kursausschlägen für Aufsehen gesorgt. Auf einen heftigen Crash im August folgte in der Vorwoche ein kräftiger Rebound. Wie es mit dem Euro-Stoxx-50-Titel nun weitergeht, da sind allerdings auch viele Analysten unschlüssig.Als Reaktion auf die Halbjahreszahlen Mitte August hatte die Adyen-Aktie enorme Verluste erlitten. Ein deutlicher Rückgang der Gewinnmarge hatte damals Zweifel an der Wachstumsstory ...

