Schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus den USA haben die Aktienmärkte in dieser Woche beflügelt. Ob sich die Kursgewinne beim DAX und an der Wall Street weiter fortziehen werden, verrät Samir Boyardan von den HeavytraderZ. Neben den großen Indizes spricht er im Interview mit DER AKTIONÄR TV über die Aktien von Disney und Under Armour. Warum der Einstieg sich aktuell anbietet und wie es außerdem derzeit um den Bitcoin steht, erfahren Sie im Interview. Hinweis auf Interessenkonflikte Die Vorstände, Herr Bernd Förtsch und Herr Leon Müller, sind unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.