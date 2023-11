Vaduz (ots) -Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni übergab in Anwesenheit der Vorsteher und der Kommandanten von Balzers und Eschen sowie Vertretern des Amts für Bevölkerungsschutzes den jeweiligen Standortgemeinden je einen Waldbrand-LöschanhängerWaldbrände sind in Liechtenstein glücklicherweise seltene Ereignisse. Dennoch zeigte der Waldbrand von 1985 auf der Luziensteig unmissverständlich auf, dass auch bei uns grosse Waldbrände möglich sind.Als Ergänzung zum bereits vorhandenen Material zur Bekämpfung von Waldbränden wurden nunmehr je ein Waldbrand-Löschanhänger für das Ober- und Unterland beschafft. Diese sind unter anderem ausgestattet mit Löschwasserbehältern in verschiedenen Grössen, einem Transportbehälter, Schlauchmaterial, kleinen tragbaren Pumpen und Handwerkzeugen.Die beiden Waldbrand-Löschanhänger wurden durch Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni den Vorstehern der Standortgemeinden Balzers und Eschen übergeben und werden allen Feuerwehren des Landes für Übungen und Einsätze zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913566