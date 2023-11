Der amerikanische Pharma-Riese Eli Lilly will mit mehr als zwei Milliarden Euro eine neue Produktionsstätte für Medikamente etwa gegen Diabetes in Rheinland-Pfalz errichten. Der neue Standort in Alzey nahe Mainz solle ab 2024 aufgebaut werden, so der Vizepräsident von Eli Lilly, Edgardo Hernandez, am Freitag in Berlin. Die Kosten der geplanten Fertigungsanlage umfassen 2,5 Milliarden Dollar.Bis zu 1.000 Menschen sollen dort nach der Fertigstellung beschäftigt sein, sagte Hernandez. Zusätzlich würden ...

