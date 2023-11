DJ PTA-News: lodgyslife ag: Erweiterung der Geschäftsleitung; Andreas Pospiech wird Chief Camper für Deutschland

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 17.11.2023 (pta/17.11.2023/15:40) - Frankfurt am Main, 17. November 2023 - Die lodgyslife AG (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710) ernennt Andreas Pospiech zum Chief Camper für Deutschland.

Nach mehrmonatiger Einarbeitungszeit wurde der ausgewiesene Hospitality Experte Andreas Pospiech per 15. November 2023 in die Geschäftsleitung der lodgyslife AG berufen, wo er die Verantwortung für die Führung und Expansion des Deutschlandgeschäfts übernimmt.

Andreas ist seit 1994 in der Tourismusindustrie tätig. Über 15 Jahre arbeitete er für die TUI Group in den Bereichen Strategie, Produktentwicklung und Hotelkonzepte. Während fünf Jahren bis 2021 führte er die Clubmarke TUI MAGIC LIFE als Managing Director. Danach und bis zu seinem Engagement bei der lodgyslife AG entwickelte er Hospitality- und Glamping-Projekte für Investoren und Kommunen.

"Wir freuen uns sehr, Andreas Pospiech als Geschäftsführer für den deutschen Markt gewonnen zu haben. Er bringt ideale Voraussetzungen und Erfahrungen mit, unser Portfolio in Deutschland zielgerecht auszubauen und die Campingplätze unserer Philosophie entsprechend nachhaltig und zukunftsfähig zu machen", betont Jan Vyskocil.

"Diese Aufgabe ist eine tolle Herausforderung, die mich sofort reizte. Als begeisterter Camper, der schon in weiten Teilen Europas unterwegs war, habe ich ein Gespür dafür entwickelt, welche Faktoren für das beste Gästeerlebnis entscheidend sind. Und nur darum geht es, wenn man im Tourismus Erfolg haben will. In der lodgyslife AG kann ich meine persönliche Leidenschaft mit meiner Führungserfahrung im Tourismus perfekt verbinden. Die ambitionierten Ziele der beiden Gründer, verbunden mit deren soliden Basis, werden mir erlauben, die Expansion in Deutschland mit voller Kraft anzugehen.", sagt Andreas Pospiech.

Über lodgyslife AG

Die lodgyslife AG übernimmt Camping-Plätze im DACH-Raum - zumeist aus Nachfolgeregelungen, Reorganisationen, Neuausrichtungen und bei Pächterwechseln - und richtet diese unter Einbeziehung der Verkäufer und den verpachtenden Kommunen konsequent an innovativen und zukunftsweisenden Konzepten aus. Nachhaltigkeit, Ökologie, Digitalisierung, Qualität und Service stehen dabei im Fokus. Zu der noch jungen Unternehmensgruppe gehört die Schweizer Camping Lodge AG mit inzwischen sieben Campingplätze und bislang einem Campingplatz in Deutschland, alle an Top-Lagen. Die Aktien der Gesellschaft sind an der Hamburger Börse gelistet (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710). https://www.lodgyslife.com

Pressekontakt:

Pascal Urscheler

lodgyslife AG

+41 76 349 58 28

pascalu@lodgyslife.com

Disclaimer:

Sofern in dieser Unternehmensmitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der lodgyslife AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der lodgyslife AG dar.

(Ende)

Aussender: lodgyslife ag Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Pascal Urscheler Tel.: +41 76 349 58 28 E-Mail: pascalu@lodgyslife.com Website: www.lodgyslife.com

ISIN(s): DE000A2LQ710 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2023 09:40 ET (14:40 GMT)