HelloFresh schockte am Mittwoch mit einer unerwarteten Prognosesenkung - und das drei Wochen nachdem man noch die Jahresziele bestätigt hatte (DER AKTIONÄR berichtete). Der Aktienkurs rauschte zeitweilig um rund 25 Prozent in die Tiefe. Wie konnte sich die Nachfrage in so kurzer Zeit so dermaßen signifikant eintrüben? DER AKTIONÄR hat beim Unternehmen konkret nachgefragt. Die Antwort, die HelloFresh dem AKTIONÄR gegeben hat, ist jedoch eine Farce und hat keinerlei Substanz, um verlorengegangenes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...