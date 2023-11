London (www.fondscheck.de) - HANetf hat den INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (ISIN IE000WYTQSF9/ WKN A3DNRY) am 17. November 2023 auf Xetra gelistet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue ETF bietet ein ESG-geprüftes Investment in die rasante Digitalisierung Indiens. Der ETF wird in Zusammenarbeit mit EMQQ Global aufgelegt. Das Unternehmen hat bereits den EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (ISIN IE00BFYN8Y92/ WKN A2JR0G) gemeinsam mit HANetf lanciert. ...

