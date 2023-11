Vaduz (ots) -Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni hat am Freitag, 17. November 2023 Anja Klug, die Vertreterin des UNO-Flüchtlingshochkommissariats für die Schweiz und Liechtenstein, im Regierungsgebäude empfangen.Im Austausch mit der Leiterin des UNHCR-Büros, welches sich in Bern befindet, konnte Regierungschef-Stellvertreterin Monauni insbesondere einen Überblick über die aktuelle Asylsituation in Liechtenstein vermitteln. Weiters hat man sich über die Herausforderungen bei der Unterbringung aufgrund der hohen Zahlen von schutzbedürftigen Personen aus der Ukraine und die Integration von betreuten Personen im Arbeitsmarkt von Liechtenstein ausgetauscht. Zum Abschluss würdigte Anja Klug die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen dem UNHCR und den zuständigen Stellen im Land.Zudem fand ein Treffen zwischen Regierungsrätin Dominique Hasler und Anja Klug statt. Der Austausch konzentrierte sich insbesondere auf die Integration von Flüchtlingen, besonders von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine im Bildungsbereich. Weitere Themen auf der Agenda waren das bevorstehende Globale Flüchtlingsforum in Genf, Liechtensteins Beiträge an das UNO-Flüchtlingskommissariat sowie die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und Solidarität.In diesem Zusammenhang nutzte Bildungsministerin Hasler die Gelegenheit und berichtete über den liechtensteinischen "Lernhub" für ukrainische Schülerinnen und Schüler. Dieser hat das Ziel, insbesondere Kinder und Jugendliche möglichst unmittelbar in den regulären Unterricht zu integrieren. UNHCR-Vertreterin Anja Klug würdigte dieses Engagement Liechtensteins und begrüsste es, dass Kinder und Jugendliche auf diese Art und Weise einfühlsam unterstützt, integriert und begleitet werden.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913571