Dank der Wetten auf eine Zinswende der Fed steht der marktbreite S&P 500 Index vor der dritten Gewinnwoche in Folge. Der amerikanische Leitindex notiert für die laufende Woche stand jetzt 2,1% im Plus. Die beiden vorherigen Wochen beendete er mit 1,3%, beziehungsweise 5,8% im Plus. Unter dem Strich hat er seit seinem Tief am 27. ...

