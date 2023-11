Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Sind Sie auf der Suche nach einem Schnäppchen am Black Friday und Cyber Monday? Mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit hat Hisense, das weltweit tätige Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, Anfang des Monats seine Kampagne für den Jahresausklang "Deals That Go BEYOND" gestartet, die den Verbrauchern die Möglichkeit bietet, Produkte zu einem Sonderpreis zu erwerben und das Home-Entertainment für eine außergewöhnliche Weihnachtszeit zu verbessern.In dieser Weihnachtssaison bietet Hisense erstklassiges Home-Entertainment zu einem zeitlich begrenzten Preis an und startet damit eine Reihe von Sonderangeboten für die Weihnachtszeit. Der Hisense Mini-Fernseher U7K ist bis zu einer Größe von 100 Zoll erhältlich und überzeugt durch detailgetreue, lebensechte und lebendige Bilder. Das verbesserte Panel verfügt über einen 144Hz Game Mode Pro, der ein flüssiges Bild und ein überzeugendes Spielerlebnis bietet. Ein besonderes Kinoerlebnis zu Hause bietet andererseits der Hisense Laser TV L9 mit TriChroma Laser Technologie, Dolby Atmos und HDR. Dank des umgebungslichtabweisenden Bildschirms, der ein Ausbleichen verhindert, werden auch die Augen entlastet. Dies unterstreicht das Bekenntnis von Hisense zu innovativer Technologie, die den Komfort und das Wohlbefinden der Nutzer in den Vordergrund stellt.Neben den bekannten Fernsehmodellen können auch die qualitativ hochwertigen Produkte von Hisense zur Festtagsstimmung beitragen, insbesondere die intelligenten und zuverlässigen Haushaltsgeräte. So sind die Hisense Pureflat-Kühlschränke ideal für das große Festtagsessen. Sie verfügen über eine MyFreshChoice-Zone, die nahtlos zwischen Kühl- und Gefriertemperaturen wechselt und mit nur einem Tastendruck alle Bedürfnisse der Familie für ein Festmahl erfüllt. Diese Anpassungsfähigkeit bietet zusätzlichen Raum für Gefriergut vor dem Fest und reichlich Platz für die Aufbewahrung von Überbleibseln.Unter dem Motto "Deals That Go BEYOND" bietet Hisense einen beispiellosen Online-zu-Offline-Rabatt für sein gesamtes Sortiment an hochwertigen Produkten, darunter Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Küchengeräte und SDA. Dieses umfangreiche Angebot beschränkt sich nicht nur auf die Grundausstattung, sondern umfasst auch Spitzenprodukte wie Fernsehgeräte mit Funktionen, mit denen die Unterhaltung der Familie verbessert werden kann, und Kücheninnovationen, die die Bewirtung von Gästen erleichtern. So wird sichergestellt, dass diese Haushaltsartikel die Feiertage schöner, angenehmer und stressfreier gestalten.Nächste Woche erreicht die Kampagne zum Jahresabschluss "Deals That Go BEYOND" von Hisense ihren Höhepunkt am Black Friday, an dem sowohl Einzelhandels- als auch E-Commerce-Kunden die besten Angebote für die marktgängigen und hochwertigen Produkte in allen Kategorien erhalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280048/KV___deals_that_go_beyond.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-enthullt-deals-that-go-beyond-kampagne-zum-jahresabschluss-fur-die-weihnachtssaison-301992376.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5651948