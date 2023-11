Berlin/ Bonn (ots) -Der Volkstrauertag am 19. November erinnert jedes Jahr an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen, was in diesen Zeiten besonders wichtig erscheint. In einer Gedenkstunde im Deutschen Bundestag sollen in diesem Jahr vor allem die Toten des Angriffskriegs in der Ukraine geehrt werden. Schirmherrin des Volkstrauertages ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Schweden ist Partnerland, weshalb Victoria, Kronprinzessin von Schweden die Hauptrede im Deutschen Bundestag halten wird.phoenix überträgt die Gedenkstunde ab 13.30 Uhr live aus dem Bundestag und bietet zudem eine Simultanübersetzung in Gebärdensprache an.Die Gedenkstunde wird auch bei phoenix.de und in der ARD-Mediathek live zu verfolgen sein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5651957