Der Zinsschock an den Märkten hat die Branche der Erneuerbaren Energien fest im Griff. Die Aktien der Projektierer PNE (-43%) und Energiekontor (-7%) sind dabei allerdings nicht im gleichen Rahmen abwärts gezogen worden. Wir schauen uns daher beide norddeutschen Konzerne näher an.Nicht nur hohe Zinsen belasten aktuell das Geschäft der beiden Projektierer für Wind- und Solarparks, auch die Logistik macht Probleme (s. "Unsere Meinung"). Wie PNE am Montag (13.11.) bei Vorlage der Neunmonatszahlen in Cuxhaven mitteilte, weitete das Unternehmen die Verluste aus dem 1. Hj. weiter aus und erzielte unter dem Strich einen Verlust von rd. 25 Mio. Euro nach einem Gewinn von 6,6 Mio. Euro im Vorjahr. Maßgeblich für das schlechtere Ergebnis habe ein negatives Zinsergebnis aus Zins-SWAPs und Kreditverbindlichkeiten für Projektfinanzierungen beigetragen. Dass die Produktpipeline einen neuen Rekordwert von 17,5 Gigawatt erreicht hat, wirkt zwar auf den ersten Blick wie ein positives Signal für die mittelfristige Zukunft von ...

