Es plätschert dem Wochenende entgegen: Mit dem Auslaufen der Quartalssaison in den USA hat es den großen Börsenindizes am Freitag an bislang deutlich an Impulsen gefehlt. Der Dow Jones Industrial trat im frühen Handel mit 34 943 Punkten quasi auf der Stelle. Auch vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten bewegten die Kurse nicht.Mit einem Aufschlag von knapp zwei Prozent deutet sich für den Dow aber eine durchaus erfreuliche Börsenwoche an. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,21 Prozent ...

