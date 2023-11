Signal zeigt Transparenz: Der Non-Profit-Nachrichtendienst hat bis ins Detail aufgelistet, wie teuer es ist, datenschutzgerechte Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Die Aufstellung sollte auch allen zu denken geben, die Signal nicht nutzen. Meredith Whittaker, Präsidentin der Signal-Foundation hat in einem Blogpost die jährlich anfallenden Kosten des Non-Profit-Unternehmens aufgedröselt. Mit der Transparenz will Signal in erster Linie nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...