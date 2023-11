EQS-Ad-hoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Vergleich

SBO erzielt Einigung in langjährigem Rechtsstreit



17.11.2023 / 21:44 CET/CEST

Ternitz/Wien, 17. November 2023. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat im Rechtsstreit mit einem ehemaligen Minderheitsgesellschafter von Downhole Technology (nunmehr The WellBoss Company, LLC) einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen. Der für den Erwerb der Minderheitenanteile in Höhe von 25,7 % zu zahlende Kaufpreis war auf Basis des vertraglich vereinbarten, im Regelfall anzuwendenden Mechanismus bereits seit einigen Jahren im Konzernabschluss bilanziell berücksichtigt. Dieser führt zuzüglich der vereinbarten Aufzahlung für angefallene Zinsen und Nebenkosten in Höhe von MEUR 8,5 zu einer Auszahlung von MUSD 128,7 im vierten Quartal des Jahres 2023. Damit begleicht SBO ausschließlich den im Kaufvertrag vom 1. April 2016 festgelegten Kaufpreis sowie Zinsen und Nebenkosten. SBO hat am 1. April 2016 67,7 % der Anteile an Downhole Technology erworben und mit den Minderheitsgesellschaftern eine Option über die restlichen 32,3 % der Anteile an dem Unternehmen vereinbart. Ihr Recht zum Erwerb der Minderheitenanteile wurde per 1. April 2019 ausgeübt. Für Anteile in Höhe von 6,6 % zahlte SBO bereits zum damaligen Zeitpunkt den im Jahr 2016 vereinbarten Kaufpreis. ÜBER SBO:

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Fertigungstechnologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung in der Öl-, Gas- und Geothermie-Industrie weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe. Detaillierte Informationen dazu sowie zum Thema ESG sind im Geschäftsbericht 2022 unterhttps://www.sbo.at/publikationenabrufbar. Rückfragen:

Monika Bell

Head of Investor Relations

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Tel: +43 2630 315-253

E-Mail: m.bell@sbo.co.at Ildiko Füredi-Kolarik

Metrum Communications GmbH

Tel: +43 1 504 69 87 DW 351

E-Mail: i.fueredi@metrum.at



Ende der Insiderinformation



