Strategischer Deal positioniert AIT als Schlüsselakteur im europäischen Straßenverkehrs- und Energiesektor

AIT Worldwide Logistics, ein führender Anbieter von globalen Lieferkettenlösungen, hat einen verbindlichen Kaufvertrag zur Übernahme der Lubbers Logistics Group abgeschlossen, einem europäischen Logistikunternehmen, das sich auf hochwertige, komplexe und zeitkritische Transportdienstleistungen spezialisiert hat. Der Kauf stellt einen wichtigen Meilenstein für AIT dar, da das Unternehmen seine globale Reichweite weiter ausbaut und sein Angebot in den Bereichen Straßentransport, Spedition und Projektladungslogistik, insbesondere im Energiesektor, erweitert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231117726092/de/

Once the acquisition of Lubbers is finalized, more than 350 new teammates in 18 offices will join AIT's European network. (Graphic: Business Wire)

Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich Lubbers mit Hauptsitz in Schoonebeek, Niederlande, als führender Anbieter von erstklassigen Transportlösungen für hochwertige Segmente etabliert und sich auf Straßentransporte, Projektladungen und globale Speditionsdienstleistungen spezialisiert. Mit mehr als 377 Mitarbeitern an neun Straßenverkehrsknotenpunkten und neun Frachtstandorten verfügt Lubbers über ein umfangreiches Netzwerk strategisch gelegener Einrichtungen in ganz Europa.

"Lubbers' solider One-Stop-Shop-Ansatz und seine langjährigen Beziehungen zu branchenführenden Kunden machen das Unternehmen zu einer ausgezeichneten Ergänzung für AIT", sagte Greg Weigel, Chief Business Officer von AIT. "Wir sehen ein erhebliches Potenzial für ihr breites Netzwerk, indem wir das Speditionsgeschäft und die Expertise im Energiesektor ausbauen, um das erstklassige Kundenerlebnis von AIT weiter zu verbessern. Wir freuen uns auch darauf, unsere End-to-End-Lösungen mit Middle Mile Services in Europa als Gegenstück zu unserem kürzlich gestarteten Middle Mile Network in den USA auszubauen."

Das Netzwerk von Lubbers wird das bestehende globale Netzwerk von AIT mit mehr als 125 Standorten um 18 neue Niederlassungen erweitern und gleichzeitig die Präsenz von AIT auf vier neue Länder ausdehnen: Dänemark, Norwegen, Rumänien und die Türkei. Lubbers verfügt auch über Niederlassungen in Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich.

"Der Zusammenschluss mit AIT Worldwide Logistics ist ein strategischer Schritt, der es uns ermöglicht, unseren Kunden weiterhin einen außergewöhnlichen Service zu bieten und gleichzeitig unsere Reichweite auf globaler Ebene zu erweitern", so Gary Roche, CEO von Lubbers. "Die starke Erfolgsbilanz von AIT und sein Engagement für den Kundenservice stimmen mit unseren Werten überein, und wir freuen uns auf eine gute gemeinsame Zukunft."

"Wir freuen uns darauf, Lubbers im AIT-Netzwerk willkommen zu heißen", sagte Vaughn Moore, Chairman und CEO von AIT. "Diese Transaktion wird unsere Position in Europa stärken und unsere Präsenz im Energiesektor erhöhen. Dadurch können wir unsere bestehenden Kunden besser bedienen und gleichzeitig neue Möglichkeiten schaffen. Lubbers' kundenorientierter Geschäftsansatz sowie sein Ruf für hervorragende Qualität passen perfekt zur Kultur von AIT."

Die Übernahme von Lubbers durch AIT wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein und steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.

Kirkland Ellis LLP und NautaDutilh N.V. haben AIT bei der Übernahme rechtlich beraten. Nielen Schuman B.V. fungiert als Finanzberater für Lubbers. Loyens Loeff N.V. fungiert als Rechtsbeistand für Lubbers.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 125 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231117726092/de/

Contacts:

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com