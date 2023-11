Aktien Wochenrückblick - die Börse kann auch Spass machen. So werden viele Anleger diese Woche gedacht haben. Quartalsberichte trafen oft die Erwartungen, konnten teilweise sogar positiv überraschen. Und das Ausbleiben schlechter Nachrichten tat das Übrige: Ampeln auf Grün. Fragt sich nur, wie lange? Und so konnten auch überraschend angekündigte Kapitalerhöhungen nur kurzfristig die Kurse von AT&S und Hensoldt drücken - bei dem MicroCap Mainz Biomed sah es schon schlechter für den Kurs aus. Aber mehr im Fokus standen oft gute Zahlen, in Kombination mit den beschlossenen Staatsgarantien für Siemens ...

