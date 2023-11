HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4998/ Ingrid Krawarik ist Finanzjournalistin (Der Börsianer) und Mulitsportlerin, spielte zB in Basketball-Regionalligen in Deutschland und Schottland, kickte für Admiral Landhaus und boxte bei Leopold Quell. Ingrid Krawarik Börsepeople: https://audio-cd.at/page/playlist/5128 Leopold Quell: https://audio-cd.at/page/podcast/4941About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 von Christian Drastil Comm. erworben, Mehr unter http://www.sportgeschichte.at . Der neue SportWoche Podcast ist eingebettet in" Audio-CD.at Indie Podcasts" auf http://www.christian-drastil.com/podcast und erscheint, wie es im Name SportWoche auch drinsteckt, wöchentlich. Bewertungen bei Apple machen mir Freude: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...