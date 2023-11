Sam Altman ist nicht länger CEO von OpenAI. Der Verwaltungsrat hat ihm über Nacht das Vertrauen entzogen. Seine Entlassung hatte auch Folgen für den Mitgründer Greg Brockman. So geht es nun weiter. Sam Altman ist als CEO von OpenAI entlassen worden, wie das Unternehmen in der Nacht von Freitag auf Samstag bekannt gab. Der Verwaltungsrat entzog dem Mitgründer und jahrelangen Firmenlenker das Vertrauen. Altman sei nicht aufrichtig in seiner Kommunikation ...

