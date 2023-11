Esri-Gründer werden von der United Nations Foundation für ihre bahnbrechende Kartierungstechnologie ausgezeichnet, die zum globalen Gemeinwohl beiträgt

Im Jahr 1969 gründeten Jack und Laura Dangermond Esri zunächst unter dem Namen Environmental Systems Research Institute und leisteten Pionierarbeit beim Einsatz von Karten und Analysesoftware zum Nutzen der Welt. Heute ist Esri weltweiter Marktführer auf dem Gebiet der geografischen Informationssystemtechnologie (GIS), und die Dangermonds setzen sich seit Jahren für die Förderung globaler Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung ein. In Würdigung dieser kontinuierlichen Anstrengungen wurden Jack und Laura Dangermond kürzlich mit dem Global 17 Innovation in Partnership Award der United Nations Foundation ausgezeichnet.

"Diese Anerkennung verdanken wir den Tausenden von Esri-Anwendern weltweit, die GIS-Software einsetzen und die Entwicklung von GIS in vielen neuen Bereichen vorantreiben einschließlich der nachhaltigen Entwicklung", kommentiert Jack Dangermond, President, Esri. "Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist die komplexeste und schwierigste Aufgabe, mit der die Welt je konfrontiert war. Wir fühlen uns geehrt durch diese Auszeichnung und hatten das Glück, mit vielen Menschen aus aller Welt zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten."

Bei den We the Peoples Global Leadership Awards der United Nations Foundation am 16. November 2023 erhielten die Dangermonds den Goal 17 Innovation in Partnership Award in Anerkennung ihrer Verdienste bei der Entwicklung einer Kartierungstechnologie, mit der globale Probleme wie Rassenungerechtigkeit und das Verhalten gefährdeter Arten erkannt und überwunden werden können.

Das jährliche Event der United Nations Foundation würdigt außergewöhnliche Personen und Organisationen, die wichtige Entwicklungen anstoßen. Benannt nach den inspirierenden Anfangsworten der Charta der Vereinten Nationen werden mit den We the Peoples Awards wegbereitende Führungspersönlichkeiten und kaum bekannte Heldinnen und Helden gewürdigt, die einen messbaren Beitrag zu einer besseren Welt für alle geleistet haben.

Die weiteren Preisträgern des Jahres 2023 sind: Die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed, die Gründerin und Geschäftsführerin von Gro Intelligence, Sara Menker, der Fotograf und "Purposeful Artist in Residence" aus Sierra Leone, Hickmatu Leigh, der Chairman und CEO von SC Johnson, Dr. Fisk Johnson, sowie Martin Griffiths, Untergeneralsekretär des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), und Rebeca Grynspan, Generalsekretärin der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), und ihre Teams.

Seit 25 Jahren fördert die United Nations Foundation neue Innovationen und Partnerschaften, um die Vereinten Nationen zu unterstützen und globale Probleme in großem Maßstab zu überwinden. Die Stiftung wurde als unabhängige gemeinnützige Organisation gegründet, um in enger Abstimmung mit den Vereinten Nationen die größten Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen und den globalen Fortschritt voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter unfoundation.org/event/we-the-peoples-2023/.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Geoinformationssystem-Software (GIS), Location Intelligence und Kartierung, hilft Kunden, das Potenzial von Daten vollständig auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet. Die Software von Esri wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Einrichtungen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützige Institutionen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Distributoren und Partner, die regionalen Support in mehr als 100 Ländern auf sechs Kontinenten anbieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodatentechnologie und -analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

