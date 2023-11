Der Kryptomarkt ist aus seinem Winterschlaf erwacht und meldet sich mit satten Gewinnen zurück. Davon profitiert auch der Krypto TSI Index.Nach Pleiten, Pech und Pannen im Jahr 2022 haben Bitcoin und Co fast ein Jahr gewartet, bis Mitte Oktober die nächste Kursrally gestartet ist. Viele Altcoins haben sich, genau wie der Bitcoin, seit Jahresanfang in ihrem Wert mehr als verdoppelt. Der Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR, der stets in die zehn trendstärksten Kryptowährungen investiert ist, kann in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...