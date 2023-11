Wochenrückblick: DAX® mit Aufwärtsbewegung - Jahresendrally gestartet?

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der vergangenen Börsenwoche standen unter anderem einige impulsgebende konjunkturelle News auf dem Programm. Neben den Verbraucherpreisen aus den USA zur Wochenmitte, konnten auch die US-Arbeitsmarktdaten den Markt etwas stützen. Der deutsche Leitindex blick ebenfalls auf eine positive Woche zurück.



DAX®: Jahresendrally eingeläutet?



Der deutsche Leitindex konnte nach einem guten Wochenstart seine Aufwärtsbewegung über die Woche weiter fortführen und eröffnete den letzten Handelstag der Woche mit einem Aufwärts-Gap über der 15.800 Punkte-Marke. Damit konnte der DAX® im Vergleich zum Oktober-Schlusskurs (Schlusskurs 31.10.23: 14.810,34 Punkte; Quelle: boerse-frankfurt.de) gute 1.000 Punkte zulegen.



Gestützt wurde die Aufwärtsbewegung durch die weiter rückläufigen US-Inflationsdaten, welche zur Wochenmitte veröffentlicht wurden. Die Inflation sank im Oktober auf 3,2 Prozent. Im September standen noch 3,7 Prozent zu Buche. Am Folgetag wurde zudem der wöchentliche Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese stiegen in den USA unerwartet stark. Die Ergebnisse aus der Vorwoche wurden von 210.000 auf 218.000 Anträge nach oben korrigiert. Die Anstiege der Anträge auf Arbeitslosenhilfe stärkten die Erwartungen, dass die Leitzinsen, welche im Laufe des vergangenen Jahres auf enorm angehoben wurden, ihren Höchststand erreicht haben und weitere Erhöhungen ausbleiben könnten.









Auch hierzulande war die Inflation zuletzt rückgängig, hatte jedoch auch aufgrund der enormen Anstiege zum Ende des vergangenen Jahres enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft hierzulande und hemmte die Kaufkraft.









Neben konjunkturellen Daten, standen in diese Woche ebenfalls noch einige Unternehmens-News auf dem Programm.



News von Alibaba, Walmart und Volkswagen



Die positiven Impulse durch die Arbeitsmarktdaten wurden durch Nachrichten von Cisco und auch Walmart etwas abgeschwächt. Der Dow Jones® schloss sogar mit einem leicht negativen Vorzeichen den Handelstag. Zwar waren die Zahlen von Walmart durchaus positiv, doch die Äußerungen des Konzern-Chefs sorgten für einen Dämpfer. Walmart konnte jüngst eine Abschwächung im Konsumverhalten der Kunden feststellen, was die Aktie ins Minus rutschen ließ.



Auch der asiatische Konzern Alibaba legte die jüngsten Bilanzen vor. Doch vorrangig wurde die Neuigkeit, dass der geplante Börsengang der Cloud-Sparte vorerst nicht weiterverfolgt wird, vom Markt negativ aufgefasst.













Positive Daten konnte Volkswagen vermelden. Die am Freitagvormittag veröffentlichten Auslieferungszahlen für den abgelaufenen Oktober wiesen eine Steigerung von 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf. Insgesamt konnten im Oktober 2023 765.000 Einheiten über alle Märkte und Marken hinweg ausgeliefert werden. Auch im wichtigen Automarkt in China konnten die Auslieferungen um 5,1 Prozent angehoben werden. Zuletzt wurde Volkswagen in China als Marktführer vom hiesigen Hersteller BYD abgelöst. Der Elektroautomobilmarkt ist einer der vielversprechendsten Wachstumsmärkte und derzeit hart umkämpft. Wir haben in unserer aktuellen Marktbeobachtung einen Blick auf die Situation am Markt für Elektroautos in China und auch dem Rest der Welt geworfen. Wer sind die aktuellen Big Player? Lesen Sie mehr in unserer kostenlosen aktuellen Ausgabe.







Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick.







Quelle: HSBC