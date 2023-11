Sixt kann einen Umsatzrekord nach dem nächsten setzen, wird aber an der Börse links liegen gelassen. Die Bären schauen auf die Normalisierung der Margen und gruben sich gegen die Sixt Stämme tief ein. Die jüngste Prognose signalisiert allerdings, dass die Phase der Normalisierung einer neuen Phase des Margenwachstums weichen kann, was den Druck auf die Aktien ad hoc beendete.Zwischenrallye bei Sixt (DE0007231326)? Die Stämme sind auf dem aktuellen Kursniveau sehr attraktiv. Die Börse hat die Aktien seit Anfang März in der Spitze um fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...