Schlechte Nachricht für KI-Genie Sam Altman: Sein Ex-Arbeitgeber OpenAi hat den 38 Jährigen am Freitag überraschend gefeuert. Grund: "Der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen", hieß es in einem offiziellen Statement des Microsoft-Kooperationspartners. Das Bundeskartellamt hat indes grünes Licht für die Zusammenarbeit beider US-Firmen gegeben.Auslöser für den Vertrauensverlust war laut Medienberichten angebliche Unaufrichtigkeit gegenüber dem Verwaltungsrat. ...

