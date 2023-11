© Foto: Stefan Puchne - dpa



Obwohl die US-Tech-Industrie die internationale Konkurrenz häufig in den Schatten stellt, gibt es auch in Deutschland starke Softwareunternehmen mit Wachstumspotenzial, wie Marcus Wessel im Smart Investor schreibt.Nicht nur aus SAP besteht Deutschlands Softwareindustrie. In der zweiten und dritten Reihe treffen Anleger auf aussichtsreiche Unternehmen mit Wachstumsperspektive. Software mit Win-win-Garantie Seit vielen Jahren gehört die Aktie der Münchner ATOSS Software zu den Topperformern. Dem Spezialisten für Workforce Management gelingt es dabei, die ohnehin hohen Erwartungen regelmäßig noch zu übertreffen. Atoss ist gleichzeitig ein Vorreiter beim Ausbau von Cloud- und …