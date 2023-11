Wacker Neuson Aktie - die Krise im Bau kommt zumindest im Auftragsbuch an. Und der Kursverlauf der Aktie Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012) weckt nicht gerade Begeisterung, hat aber auch schon die Branchenabkühlung eingepreist - möglicherweise börsenüblich sogar übertrieben. Das alles berücksichtigt der Platow Brief, aber er kommt aufgrund der aktuellen Q3-Zahlen zu einer klaren Kaufempfehlung. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, findet man bei Platow eine klare Handlungsempfehlung: KAUFEN. Warum Platow zu dieser Empfehlung kommt? Lesen: Wacker Neuson - Schwere Zeiten am Bau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...