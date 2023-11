Wochenausblick - Quartalszahlen einiger deutscher Unternehmen

Werbung







In der kommenden Börsenwoche stehen noch Nachzügler der Quartalssaison auf dem Programm. Neben den Unternehmensnachrichten erwarten uns zusätzlich noch Konjunkturdaten. Lesen Sie hier was für die 47. Kalenderwoche alles wichtig ist.



Montag:



Eröffnet wird die nächste Woche nochmal von zwei spannenden Konzernen, die ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal dieses Jahres offenlegen. Am Montag, den 20.11.2023 gewährt uns der Corona-Pandemie Shooting-Star Zoom einen Blick in seine Bücher. Neben Zoom veröffentlicht auch das chinesische Technologieunternehmen Xiaomi seine Daten.









Dienstag:



Das Highlight der Woche ist für die meisten dann der Dienstag, wenn uns nochmal Quartalszahlen erreichen. Highlight des Tages und der gesamten Handelswoche ist die Ergebnisveröffentlichung von Nvidia und der Einblick in die Zahlen des Chipgiganten. Ebenfalls veröffentlicht auch HP (ehm. Hewlett-Packard) seine Ergebnisse. Abgerundet wird der Handelstag dann noch mit der Publikation des kanadischen Verbraucherpreisindexes.











Mittwoch:



Für die Wochenmitte steht dann die Publikation der Quartalszahlen vom deutschen Branchenriesen Thyssenkrupp auf dem Fahrplan. Ebenfalls laden wir Sie herzlich ein zu unserem Webinar am Mittwoch um 18:30 Uhr. Unser Referent Julius Weiß spricht diese Woche über das Thema Depotabsicherung und wie Sie ihr Portfolio winterfest machen.











Donnerstag:



Der Donnerstag ist dann eher ruhig und den Höhepunkt des Tages markiert die Veröffentlichung des deutschen Einkaufsmanagerindexes. Zusätzlich gilt es Donnerstag zu beachten, dass in den USA die Märkte geschlossen bleiben. Wie üblich, wird am vierten Donnerstag des Novembers in den USA Thanksgiving gefeiert. Dies hat in der Regel auch Auswirkungen auf den Handel mit strukturierten Wertpapieren. Was das konkret für Ihr Produkt bedeutet könnte, erfahren Sie auf unserer Homepage.







Freitag:



Zum Wochenabschluss steht folglich der Black Friday auf dem Kalender. Zusätzlich dazu erreichen uns zum Wochenende die Ifo-Geschäftsaussichten sowie der Geschäftsklimaindex.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







