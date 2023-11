Früher sorgte ein "Black Friday" manchmal für große Börsenverluste. Mittlerweile haben die Schnäppchen-Jäger das Sagen. In der Thanksgiving-Woche könnte es derweil mit dem DAX noch weiter aufwärts gehen. Eine kleine zwischenzeitliche Abkühlung sollte nicht groß stören. Was in der neuen Woche ansteht, bringt der Wochenausblick. Fast neun Prozent hat der Deutsche Aktienindex DAX seit seinem Oktober-Tief zugelegt. Fast geradlinig zog der Leitndex von 14.630 auf zuletzt fast 16.000 Punkte an. Am Freitag ...

