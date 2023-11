Nach drei starken, gewinnträchtigen Wochen könnte die Luft für DAX und Co zwar dünner werden. Doch die Experten sind durchaus optimistisch in puncto Fortsetzung des guten Laufs. Laut einer Umfrage der Bank of America werden Aktien von Fondsmanagern im November erstmals seit April 2022 wieder übergewichtet. "Läuft die Jahresendrally des DAX?" So titelte dpa-AFX am Freitag ihren neuen Wochenausblick. ...

