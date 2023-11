DJ Moody's hebt Ausblick für Italien an

LONDON (Dow Jones)--Die an den Finanzmärkten befürchtete Abstufung der italienischen Bonität durch die Ratingagentur Moody's ist ausgeblieben. Und dies könnte mittelfristig auch so bleiben. Denn Moody's hat die Kreditwürdigkeit Italiens nicht nur mit der Note "Baa3" bekräftigt, sondern zugleich den Ausblick auf "Stabil" von zuvor "Negativ" angehoben. Damit signalisierten die Kreditwächter, dass mittelfristig keine Abstufung der Bonitätseinstufung zu erwarten ist. Die italienische Kreditwürdigkeit verbleibt damit zudem im anlagewürdigen Bereich, denn zu diesem zählt die Note "Baa3" gerade noch. Wegen des bislang negativen Ausblicks war an den Finanzmärkten befürchtet worden, Italiens Verbindlichkeiten könnten auf "Ramschniveau" abgestuft werden.

Die Ratingagentur Fitch hat derweil ihre Einstufung von Litauen mit "A" und jene von Spanien mit "A-" bestätigt, die Ausblicke sind in beiden Fällen "Stabil".

