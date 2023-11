Erfurt (ots) -"Triff Anne Frank" (KiKA/hr) ist eine von vier deutschen Produktionen im Rennen um die "International Emmys". Die Episode des KiKA-Geschichtsformates mit der Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva ist von der "International Academy of Television Arts & Sciences" in der Kategorie "Kids Factual" nominiert und ist damit die einzige deutsche Nominierung im Kinderbereich. In der Kategorie sind noch drei andere Formate als eventuelle Preisträger aufgestellt - neben dem deutschen Beitrag Projekte aus Brasilien, Australien und Südafrika.Alle Nominierten, insgesamt 56 aus 20 Ländern, treffen sich vom 17. bis 19. November 2023 in New York beim International Emmy World Television Festival zu Panels und Präsentationen. Die begehrten Auszeichnungen werden dann am 20. November 2023 in New York verliehen. Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5652455