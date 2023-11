HÖREN: https://audio-cd.at/page/playlist/5194 In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es seit Oktober 2022 monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. Die aktuelle Ausgabe 11/2023 hat zunächst die FMA-Verbraucher-Informationsreihe "Reden wir über Geld" und das neue FMA-Anleger-Informationstool "Zertifikate Lupe" als Thema, dann blicke ich auf das Open Interest der ATX-Futures an der Eurex, spreche mit ZFA Award Founder Christian Röhl und zitiere die neue ZFA-Umfrage. - https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/zertifikate-lupe- https://www.fma.gv.at/geldanlage/zertifikate-lupe- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...