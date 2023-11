Es regnet im November wieder Dividenden und wenn Sie auch etwas davon haben wollen, müssen Sie sich noch diese spannenden Aktien von dem Ex-Dividendentag sichern. Der November ist allgemein als Dividendensaison an der Börse bekannt und entschädigt damit zumindest teilweise für das schlechte Wetter in diesem Monat. Wenn Anleger aber etwas von den fetten Ausschüttungen haben wollen, dann heißt es schnell sein, denn nur wer die richtigen Aktien am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...