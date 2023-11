Das Lachen dürfte MorphoSys-Aktionären vergangen sein. So verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 24,25 Prozent. Mit Verlusten schloss der Titel an insgesamt drei der fünf Sitzungen. Am Donnerstag musste MorphoSys dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 10,91 Prozent. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen? Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...