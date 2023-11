Freiburg (ots) -Das war ein Einstand nach Maß für den neuen CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel. Mit 91,5 Prozent der Delegiertenstimmen hat manch Anhänger nicht gerechnet. (...) Für Hagel in seiner neuen Doppelfunktion als Partei- und Fraktionsvorsitzender ist der Parteitag nur eine erste Etappe zur Landtagswahl 2026 und zur von allen erwarteten Spitzenkandidatur. Bis dahin gibt es noch viele Fragen zu klären, der graue Regierungsalltag in der grün-schwarzen Koalition mit schwierigen Fragen wird kommen. Und da will der Bürger Antworten von Hagel und der CDU: Wie etwa umgehen mit den nach dem Verfassungsgerichtsurteil zu erwartenden finanziellen Engpässen? Und wie geht es weiter in der Bildungspolitik? Der Volksantrag zu G9 setzt die Landespolitik unter Druck Entscheidungen zu treffen, der Bürgerwille gegen G8 ist klar erkennbar. Der Härtetest für die CDU und ihren neuen Landeschef steht erst an.https://mehr.bz/bof8716Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5652648