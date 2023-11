Experten sind sich einig: Der Bitcoin-Bullrun beginnt jetzt - Welche Altcoins werden profitieren?

Die Wirtschaft steckt in vielen Teilen der Welt in einer tiefen Krise. Immobilienkrise, Inflation, Zins-Höchststände und globale Unruhen sind nur ein Teil der Probleme, die die Pandemie als Wirtschaftsbremse abgelöst haben. Dennoch könnte die Stimmung am digitalen Währungsmarkt kaum besser sein. Während die Meinungen bezüglich Kryptowährungen normalerweise eher weit auseinander gehen, scheint man sich inzwischen weitläufig einig darüber zu sein, dass wir kurz vor einer noch nie dagewesenen Rallye stehen könnten. Für Bitcoin werden Kursziele zwischen 100.000 und 5 Millionen Dollar ausgesprochen. Über den Zeitpunkt hat man allerdings noch lange spekuliert, wann denn nun der ganz große Anstieg kommen soll. Inzwischen sprechen aber immer mehr Experten davon, dass es nun so weit ist und jetzt die letzte Gelegenheit sein könnte, Bitcoin für unter 40.000 Dollar zu kaufen.

Das sagen Experten

Egal ob man die Nachrichten verfolgt, sich auf Krypto-Twitter (X) informiert oder sich Prognosen von bekannten Youtubern anschaut. Sie alle sind sich einig, dass nun die Zeit gekommen sein soll, in der Bitcoin in den nächsten Bullrun übergeht. Obwohl historische Daten eigentlich zeigen, dass es erst im Jahr nach dem Halving zur ganz großen Rallye kommt, können viele aufgrund der möglicherweise bald genehmigten Bitcoin-ETFs in den USA scheinbar nicht mehr warten.

Während einige davon sprechen, dass jetzt die letzte Gelegenheit sein könnte, Bitcoin für unter 40.000 Dollar zu kaufen, gehen andere davon aus, dass der Kurs schon heute Nacht explodieren könnte.

Egal ob Analysten, bekannte Investoren, CEOs großer Unternehmen oder Krypto-Enthusiasten, die den Markt einfach schon lange genug beobachten, um sich so eine gewisse Expertise anzueignen - immer mehr Marktteilnehmer erwarten sich schon vor dem nächsten Halving, das für April nächsten Jahres bevorsteht, den nächsten großen Kurssprung.

Ob es tatsächlich heuer noch zu einem solchen Anstieg kommen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC noch bis 10. Jänner 2024 Zeit, um den Spot Bitcion-ETF von Ark Invest zu genehmigen oder abzulehnen und auch das Halving ist erst im nächsten Jahr. In der Vergangenheit ist es auch unmittelbar nach dem Halving nicht zur Kursexplosion gekommen, sondern erst in den anderthalb Jahren danach.

Ob sich die Geschichte immer wieder wiederholen wird, wird sich erst zeigen. Ziemlich sicher ist dagegen, dass es mit dem nächsten Bitcoin-Bullrun auch wieder zu einer Altcoin-Rallye kommen wird. Dabei werden viele deutlich besser performen als die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Vor allem Projekte, die an das Orignal angelehnt sind, könnten wieder zu den großen Gewinnern gehören. Aktuell positionieren sich vor allem Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) und der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) für den Bullenmarkt und geraten in den Fokus der Investoren.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) ist ein zukunftsweisendes Projekt, das es Anlegern ermöglicht, indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen zu profitieren und sich am BTC Cloud Mining zu beteiligen, ohne in kostspielige Mining-Hardware investieren zu müssen. Dieses Cloud Mining-Modell, bei dem Rechenleistung von einem Cloud-Anbieter gemietet wird, hat den Vorteil, dass teure Hardware-Investitionen entfallen. Allerdings stehen Anleger oft vor dem Problem, dass sie mit Cloud-Mining-Diensten konfrontiert sind, die durch undurchsichtige Verträge und geringe Rentabilität gekennzeichnet sind. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) bietet hier eine Lösung.

(Bitcoin Minetrix Presale - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Anleger, die sich für das Staking ihrer $BTCMTX-Token entscheiden, werden zunächst mit zusätzlichen Token als Belohnung belohnt, wie es bei Proof of Stake Coins üblich ist. Nach dem Vorverkauf tritt das Projekt in die Stake to Mine-Phase ein, in der Staker Credits als Belohnung erhalten, die sie für das Bitcoin Cloud Mining einsetzen können. Das Team von Bitcoin Minetrix ist bereits in Gesprächen mit verschiedenen Cloud-Mining-Anbietern.

(Bitcoin Minetrix Stake to Mine Dashboard - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Der entscheidende Vorteil für Anleger liegt darin, dass sie die Mining-Credits direkt für das Staking ihrer $BTCMTX-Token erhalten, ohne Geld an Drittanbieter senden zu müssen. Die Verteilung der Credits erfolgt automatisch über Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain. Die Möglichkeit, durch Bitcoin Minetrix wieder Zugang zum Mining-Markt zu erhalten, ohne in teure Hardware investieren zu müssen, hat bei der Community großen Anklang gefunden. Im Vorverkauf wurden bereits Token im Wert von mehr als 4 Millionen Dollar abgesetzt, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Preis nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell explodieren kann.

Bitcoin ETF Token (BTCETF)

Das Bitcoin ETF Token-Projekt ($BTCETF) ist eng mit den Entwicklungen der Spot ETFs für Bitcoin in den USA verknüpft und profitiert von der Aktualität dieses Themas. Der Wert dieses neuen Coins ist direkt an reale Ereignisse gekoppelt, die sich auf die börsengehandelten Bitcoin-Fonds beziehen. So führt beispielsweise die Genehmigung des ersten Bitcoin ETFs durch die SEC zu einem Burn von 5 % der gesamten BTCETF-Token, was potenziell den Wert der verbleibenden Token erhöhen könnte. Es sind insgesamt fünf solcher vordefinierten Ereignisse vorgesehen, bei denen Token-Burns ausgelöst werden können.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Seit dem Vorverkaufsstart vor zwei Wochen wurden bereits $BTCETF-Token im Wert von mehr als 1,1 Millionen Dollar gekauft, was das hohe Interesse der Anleger unterstreicht. Der Presale des Tokens ist in mehrere Phasen gegliedert, wobei jede Phase mit einer Preiserhöhung verbunden ist. Dies ermöglicht es den frühen Investoren, bereits einen Buchgewinn zu erzielen, bevor der Token an Kryptobörsen gelistet wird. Die Analysen, die bekannte Krypto-Influencer auf Youtube zu BTCETF veröffentlicht haben, reichen von einem Anstieg um das 10-fache bis hin zum 100-fachen in bullischen Prognosen, sodass sich ein früher Einstieg lohnen kann.

