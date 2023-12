© Foto: FNKind - Pixabay



Kleinere Kryptowährungen sind von der stürmischen Rallye bei Bitcoin erfasst und mit nach oben gespült worden. Rotation in riskantere Assets?Bitcoin ist zeitweilig über die Marke von 44.000 US-Dollar gestiegen, auf den höchsten Stand seit April 2022. Die Rallye trug dazu bei, auch die kleineren Kryptowährungen mit nach oben zu ziehen. Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, stieg laut CoinDesk-Daten in den letzten 24 Stunden um 4,2 Prozent auf kurzzeitig über 44.000 US-Dollar. In den letzten sieben Tagen ist sie um 13,4 Prozent gestiegen, und seit Jahresbeginn um 157 Prozent. Die Kryptowährung liegt immer noch über 35 Prozent unter ihrem Höchststand im Jahr 2021. Ether …