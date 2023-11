Die Jahresendrally konnte sich nun auch in der dritten Woche in Folge weiter fortsetzen und die Kurse gen Norden treiben. Der DAX40 legte um über 1.327 Punkte bzw. gut 9 % zu und zeigt sich von der Rezession und dem Krieg im Gaza ganz unbeeindruckt. Auch von den Zentralbanken kommen weiter Entspannungssignale, dass die deutlichen Zinsanstiege der letzten Quartale inzwischen beendet sein dürften. Das lässt etliche Markteilnehmer wieder auf Zinssenkungen in 2024 spekulieren und befeuert die laufende ...

