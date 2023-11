EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

ams-OSRAM AG: ams OSRAM gibt die Bedingungen der festübernommenen Bezugsrechtsemission bekannt



20.11.2023 / 07:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange

-----



ams OSRAM gibt die Bedingungen der festübernommenen Bezugsrechtsemission bekannt Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (20. November 2023) -- ams OSRAM (SIX: AMS), gibt die Bedingungen zur geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission") bekannt, die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Oktober 2023 genehmigt wurde. Details der festübernommenen Bezugsrechtsemission Der Vorstand hat am 19. November 2023 beschlossen, 724.154.662 neue, auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Januar 2023 ("Angebotene Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis von CHF 1.07 ("Bezugspreis") je Angebotene Aktie auszugeben, was einem erwarteten Bruttoerlös von ungefähr CHF 775 Mio. (ungefähr EUR 802 Mio.) entspricht. ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse der Bezugsrechtsemission zusammen mit den Erlösen aus der erhöhten und erfolgreich bepreisten am 16. November 2023 angekündigten Emission von nicht-nachrangigen Anleihen und dem Verkauf und der Rückmietung der neuen Kulim 8-Zoll-Anlage des Konzerns zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden $450.000.000 7% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und der €850.000.000 6% Senior Notes mit Fälligkeit 2025, zur Rückzahlung von ausstehenden Beträgen aus bestimmten Bankkrediten, zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu verwenden. Die Bezugsrechtsemission wird vollständig von einem Bankensyndikat abgesichert. Für jede bestehende ams OSRAM Aktie erhalten ams OSRAM Aktionäre ein Bezugsrecht (einzeln das "Bezugsrecht"). 4 Bezugsrechte ermächtigen jeden berechtigten Aktionär zum Bezug von 11 Angebotenen Aktien zum Bezugspreis. Die Bezugsfrist beginnt am 22. November 2023 und endet am 6. Dezember 2023. ams OSRAM Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben die Möglichkeit ihre Bezugsrechte während der Bezugsrechtshandelsperiode, welche für den Zeitraum vom 22. November 2020 bis zum (und inklusive dem) 4. Dezember 2023 erwartet wird, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen. Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für bestehende Aktionäre, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen aufgrund des Wohnsitzes, sowie einem internationalen Angebot, welches vorsieht, dass die Angebotenen Aktien, die von bestehenden Aktionären nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet werden, an institutionelle Investoren oder über den Markt verkauft werden können. Die Bezugsrechtsemission beinhaltet ein öffentliches Angebot in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, sowie Privatplatzierungen an berechtigte institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz, Österreich und Deutschland gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Der erste Handelstag der Angebotenen Aktien und die Abwicklung und Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird am oder um den 11. Dezember 2023 erwartet. Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission 20 November 2023 Publikation des Prospekts 22 November 2023 Beginn der Bezugsfrist

Beginn des Bezugsrechtshandels 4 Dezember 2023 17.15 MEZ Ende des Bezugsrechtshandels 6 Dezember 2023 Ende der Bezugsfrist 8 Dezember 2023 Börsennotierung und Zulassung zum Handel der Angebotenen Aktien an der SIX Swiss Exchange 11 Dezember 2023 Erster Handelstag der Angebotenen Aktien und Einbeziehung der Angebotenen Aktien in die laufende Notierung an der SIX Swiss Exchange

Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und an die deutsche Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifizierten und auf der Website der ams OSRAM veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams OSRAM sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. Jegliche Kaufbestellungen in Bezug auf Wertpapiere der ams OSRAM, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Wertpapierprospekt unverzüglich nach Billigung durch die FMA in Übereinstimmung mit der europäischen Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 (die "EU-Prospektverordnung") veröffentlicht werden und auf der Website der ams OSRAM kostenfrei erhältlich sein. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen, oder an eine Person an die, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen US-amerikanische, kanadische, australische, japanische oder andere geltende Wertpapiergesetze darstellen. Die Aktien der ams OSRAM sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933, in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder lokalen Wertpapiergesetzen registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act und anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht stattfinden. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129 (die "Prospektverordnung") oder der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie im Vereinigten Königreich aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK-Prospektverordnung") Teil des innerstaatlichen Rechts ist und stellt als solches kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der ams-OSRAM AG dar. Anleger sollten Wertpapieren, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, nicht zeichnen, es sei denn auf der Grundlage der Informationen, die in dem auf die Wertpapiere bezogenen Prospekt enthalten sind. Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") noch ein öffentliches Angebot im Sinne des FIDLEG dar und soll unter keinen Umständen als solches verstanden werden. Das Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospekts erfolgen, der während den üblichen Geschäftszeiten bei der ams OSRAM AG und UBS AG ( swiss-prospectus@ubs.com ), sowie auf der Website der ams OSRAM ( https://ams-osram.com/investor-relations ) kostenfrei zur Verfügung stehen wird. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams OSRAM sollte nur auf der Grundlage eines Prospekts erfolgen. Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie, Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.



Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4). Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com . ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. ams OSRAM social media: >Twitter >LinkedIn >Facebook >YouTube

Kontakt Investor RelationsMedia Relations ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG Dr Juergen Rebel Bernd Hops Senior Vice President Senior Vice President Investor Relations Corporate Communications T: +43 3136 500-0 T +43 3136 500-0 investor@ams-osram.com press@ams-osram.com Please do NOT delete this text. It will NOT be printed!

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange

-------------------------------



ams OSRAM announces terms of fully underwritten Rights Issue Premstaetten, Austria, and Munich, Germany (20 November 2023) -- ams OSRAM (SIX: AMS) announces the terms relating to the ordinary capital increase with subscription rights (the "Rights Issue") that has been approved at the extraordinary general meeting on 20 October 2023. Terms of fully underwritten Rights Issue The management board of ams OSRAM decided on 19 November 2023 to issue 724,154,662 new ordinary no-par value bearer shares with full dividend rights as of January 1, 2023 (the "Offered Shares") by way of a discounted rights offering at an offer price of CHF 1.07 (the "Offer Price") per Offered Share, which corresponds to expected gross proceeds of approximately CHF 775 million (approximately EUR 802 million). ams OSRAM intends to use the proceeds from the Rights Issue, together with the proceeds of its upsized and successfully priced offering of senior unsecured notes announced on 16 November 2023 and the sale and leaseback of the Group's new Kulim 8-inch facility announced on 30 October 2023, to redeem in full its outstanding $450,000,000 7% Senior Notes due 2025 and €850,000,000 6% Senior Notes due 2025, repay amounts outstanding under certain bank facilities, fund general corporate purposes, and pay related fees and expenses. For each existing ams OSRAM share, ams OSRAM shareholders will receive one subscription right (each a "Right"). 4 Rights entitle each eligible holder to purchase 11 Offered Shares at the Offer Price. The rights exercise period will start on 22 November 2023 and end on 6 December 2023. The Rights Issue is fully underwritten by a syndicate of banks. ams OSRAM shareholders who decide not to participate in the Rights Issue will have the opportunity to sell their Rights on the SIX Swiss Exchange during the Rights trading period which is expected from 22 November 2023 to and including 4 December 2023. The Rights Issue consists of a rights offering to existing shareholders, subject to certain limitations based on residency, and an international offering, in which the Offered Shares in respect of which Rights have not been validly exercised may be sold to institutional investors or otherwise in the market. The Rights Issue involves a public offering in Switzerland, Austria and Germany as well as private placements to qualifying institutional investors in certain jurisdictions outside Switzerland, Austria and Germany in compliance with applicable securities laws. The first trading day for the Offered Shares and the settlement and delivery of the Offered Shares against payment of the Offer Price are expected on or around 11 December 2023. Indicative timetable for the Rights Issue 20 November 2023 Publication of prospectus 22 November 2023 Commencement of Rights exercise period

Commencement of Rights trading period 4 December 2023 17.15 CET: End of Rights trading period 6 December 2023 End of Rights exercise period 8 December 2023 Listing and admission to trading of the Offered Shares on SIX 11 December 2023 Commencement of trading of the Offered Shares and inclusion of the Offered Shares in the Company's current stock quotation on SIX

Settlement and delivery of the Offered Shares against payment of the Offer Price

Important notice: This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Any public offer will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus (including any amendments thereto, if any) to be approved by the Austrian Financial Market Authority (Finanzmarktaufsichtsbehörde, "FMA") and to be notified to the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) and to be published on ams OSRAM's website. An investment decision regarding any publicly offered securities of ams OSRAM should only be made on the basis of a securities prospectus. Any orders relating to securities of ams OSRAM received prior to the commencement of a public offering will be rejected. If a public offering is to be made in Austria, a securities prospectus will be published promptly upon approval by FMA in accordance with the European Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") and will be available on the ams OSRAM website. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction in which, or to any person to whom, such offer or solicitation may be unlawful. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of United States of America, Australian, Canadian, Japanese or other applicable securities laws. The shares of ams OSRAM have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state of the United States of America and may not be offered or sold within the United States of America except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws. There will be no public offering of shares in the United States of America. This announcement is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") or Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "UK Prospectus Regulation"), and as such does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase securities of ams OSRAM. Investors should not subscribe for any securities referred to in this announcement except on the basis of the information contained in any prospectus or offering circular relating to the securities. This announcement is not a prospectus according to Articles 35 et seqq. of the Swiss Financial Services Act (the "FinSA") and does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute a public offering nor an invitation to the public in connection with any offer within the meaning of the FinSA. The offer will be made solely by means of, and on the basis of, the prospectus published for such purpose which will be available free of charge from ams-OSRAM AG and UBS AG ( swiss-prospectus@ubs.com ) during regular business hours, or on the ams OSRAM website ( https://ams-osram.com/investor-relations ). An investment decision regarding the publicly offered securities of ams OSRAM should only be made on the basis of the prospectus. About ams OSRAM: The ams OSRAM Group (SIX: AMS) is a global leader in intelligent sensors and emitters. By adding intelligence to light and passion to innovation, we enrich people's lives.

With over 110 years of combined history, our core is defined by imagination, deep engineering expertise and the ability to provide global industrial capacity in sensor and light technologies. We create exciting innovations that enable our customers in the automotive, industrial, medical and consumer markets to maintain their competitive edge and drive innovation that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety and convenience, while reducing impact on the environment.



Our around 20,000 employees worldwide focus on innovation across sensing, illumination and visualization to make journeys safer, medical diagnosis more accurate and daily moments in communication a richer experience. Our work creates technology for breakthrough applications, which is reflected in over 15,000 patents granted and applied. Headquartered in Premstaetten/Graz (Austria) with a co-headquarters in Munich (Germany), the group achieved over EUR 4.8 billion revenues in 2022 and is listed as ams-OSRAM AG on the SIX Swiss Exchange (ISIN: AT0000A18XM4). Find out more about us on https://ams-osram.com Ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of our products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group. All other company or product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Join ams OSRAM social media channels: >Twitter >LinkedIn >Facebook >YouTube For further information Investor RelationsMedia Relations ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG Dr Juergen Rebel Bernd Hops Senior Vice President Senior Vice President Investor Relation Corporate Communications T: +43 3136 500-0 T +43 3136 500-0 investor@ams-osram.com press@ams-osram.com Please do NOT delete this text. It will NOT be printed!

20.11.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com