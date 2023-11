Der US-Versicherungskonzern Cincinnati Financial Corporation (ISIN: US1720621010, NYSE: CINF) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 75 US-Cents je Aktie ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 16. Januar 2024 (Record day: 19. Dezember 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 3,00 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 100,89 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,97 Prozent (Stand: 17. November ...

