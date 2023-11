Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5002/ Walter Riess ist Ex-Investkredit-Manager und jetzt CFO der Lasselsberger Group, dazu Bassist der CFO-All Star Band Liquid Spirit. In 15 Jahren Investkredit hatte Walter als Kundenbetreuer mit Kontakt zum Treasury und später als Leiter der Unternehmensfinanzierung eine gute Zeit. Die hat er jetzt auch seit 17 Jahren bei der Lasselsberger Group, für die Walter als CFO und CIO tätig ist und die anhand der Stichworte Äquator, Bodensee, Fussball- und Golfplätze erklärt wird. Und dann natürlich "Liquid Spirit", die neue Coverband aus CFOs und Finanzexperten mit Rampensau-Faktor, deren Name wir herleiten und feststellen, dass in Treasury auch Trash drinnensteckt.- Klemens Eiter (Porr) | vocals- Stefan ...

