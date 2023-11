Nasdaq Baltic investor calendar - week 47/2023

Vilnius, Lithuania, 2023-11-20 08:00 CET -- PERIOD COMPANY TICKER EVENT MARKET -------------------------------------------------------------------------------- 30.10.2023 - Sun Investment Group SUNBONDIPO13 Public offering TLN 24.11.2023 VLN -------------------------------------------------------------------------------- 01.11.2023 - Lietuvos Respublikos Vyriausybe Government VLN 31.01.2024 securities auction -------------------------------------------------------------------------------- 08.11.2023 - Saunum Group SAUNA Extraordinary TLN 30.11.2023 General Meeting -------------------------------------------------------------------------------- 14.11.2023 - Bigbank BIGB080033B Public offering TLN 24.11.2023 -------------------------------------------------------------------------------- 20.11.2023 Trading holiday RIG -------------------------------------------------------------------------------- 20.11.2023 - Latvijas Juras medicinas centrs Interim report, 9 RIG 24.11.2023 LJM1R months -------------------------------------------------------------------------------- 20.11.2023 Lietuvos Respublikos Vyriausybe Government VLN LTGB023027B securities auction -------------------------------------------------------------------------------- 21.11.2023 Ignitis grupe IGN1L Interim report, 9 VLN months -------------------------------------------------------------------------------- 21.11.2023 Klaipedos nafta KNF1L Interim report, 9 VLN months -------------------------------------------------------------------------------- 21.11.2023 Modera MODE Extraordinary TLN General Meeting -------------------------------------------------------------------------------- 22.11.2023 Invalda INVL IVL1L Extraordinary VLN General Meeting -------------------------------------------------------------------------------- 23.11.2023 Siguldas ciltslietu un maksligas Interim report, 9 RIG apseklošanas stacija SCM1R months -------------------------------------------------------------------------------- 23.11.2023 Grigeo GRG1L Interim report, 9 VLN months -------------------------------------------------------------------------------- 23.11.2023 INDEXO IDX1R Extraordinary RIG General Meeting -------------------------------------------------------------------------------- 24.11.2023 Vilniaus baldai VBL1L Audited annual VLN report -------------------------------------------------------------------------------- 25.11.2023 DelfinGroup DGRB080023FA Coupon payment date RIG -------------------------------------------------------------------------------- 25.11.2023 UPP Olaines UPOB060025FA Coupon payment date TLN -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 26.11.2023 - Rigas kugu buvetava RKB1R Interim report, 9 RIG 30.11.2023 months For more information please visit full investor calendar: https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/calendar Nasdaq Baltic Issuer Services +370 525 31459 (Vilnius) +371 672 12431 (Riga) +372 640 8800 (Tallinn) https://www.nasdaqbaltic.com Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.