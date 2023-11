Hamburg (ots) -Entdecken Sie den Weltmeister in sich mit Fritz 19, der neuesten und stärksten Version der preisgekrönten Schachtrainingssoftware!Nach den Siegen bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 kehrt Fritz, der König der Schachsoftware, stärker denn je zurück. Fritz 19 ist nicht nur ein Programm, vollgepackt mit neuen Features, die darauf abzielen, das Schacherlebnis zu revolutionieren, sondern ein persönlicher Schachcoach, der zeigt, wie man jedem Gegnertyp begegnen kann, sei es der aggressive Angreifer, der vorsichtige Defensive, oder der strategische Endspiel-Zauberer.Rainer Woisin, Geschäftsführer der ChessBase GmbH, meint dazu: "Es ist erstaunlich, was Fritz19 wieder zu bieten hat! Auf den aktuellen Weltmeistertitel sind wir genau so stolz, wie 1995, als wir den Titel zum ersten Mal gewonnen haben! Aber es ist nicht nur der Titel, wir haben uns wieder viel einfallen lassen, damit Schach spielen und trainieren noch mehr Spaß macht, noch effektiver wird!"Innovatives Training mit Fritz 19:Fritz 19 revolutioniert das Schachtraining mit einer innovativen Methode, die typische Spieler-Persönlichkeiten simuliert. Man lernt, wie man gegen verschiedene Spielstile gewinnt, indem man gegen sechs praxisrelevante Spielerpersönlichkeiten antritt. Ob man seine Verteidigung gegen den "Immer-Angreifer" stärken oder lernen möchte, die Königsstellung eines Positionsspielers aufzubrechen, Fritz 19 bietet ein realistisches und herausforderndes Trainingserlebnis. Diese Methode ermöglicht es den Nutzerinnen, spezifische Strategien und Taktiken gegen eine Vielzahl von Spielstilen zu entwickeln, eine Fähigkeit, die in der realen Turnierumgebung von unschätzbarem Wert ist.Neue Features, die begeistern:- Die ICGA-Weltmeister-Engine 2023: Die Kraft hinter Fritz 19, die das höchste Niveau an Spiel- und Analyseleistung bietet.- Praxistraining mit Spielerpersönlichkeiten: Ein einzigartiges Feature, das es den Nutzern ermöglicht, gegen verschiedene Schachpersönlichkeiten zu trainieren, von aggressiven Angreifern bis hin zu defensiven Strategen.- Eröffnungstraining: Interaktive Plattform, die es den Spielern ermöglicht, neue Eröffnungsstrategien und Repertoireideen in einer kontrollierten Umgebung zu testen und zu verfeinern.- ChessBase Cards: Eine motivierende Art, Fortschritte und Errungenschaften durch sammelbare digitale Karten und Trophäen zu verfolgen, die für verschiedene Meilensteine im Spiel, z.B. hervorragende Spielzüge und Taktiken, vergeben werden und diese auf der neuen ChessBase Cards-Plattform getauscht werden können.- Trophäen und Ranglisten: Über 150 verschiedene Trophäen für schachliche Leistungen zum Sammeln und Kämpfen um den Titel des "komplettesten Schachspielers" in den Ranglisten.- Verbessertes Rechentraining: Speziell entwickelte Übungen, die darauf abzielen, die Rechenfähigkeiten der Spieler zu verbessern, was zu einem schnellen Anstieg der Elo-Zahl führt.Technische Details und Verfügbarkeit:Fritz 19 (EAN 9783866819115) ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 89,90 EUR (inkl. MwSt.) im guten Fach- und Buchhandel erhältlich. Die Software unterstützt mehrere Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Spanisch.Systemvoraussetzungen:Minimum: Desktop PC oder Notebook, 4 Threads, 8 GB RAM, Windows 10 mit 64-Bit, DVD ROM Laufwerk, Internetzugang für Aktivierung, ChessBase Cloud-Service und Updates.Empfohlen: PC Intel i7, i9 oder Ryzen 7/9, 8 GB RAM, Windows 11 oder 10 mit 64-Bit, Windows Media Player, Grafikkarte mit 1 GB RAM und Internetzugang für Aktivierung, ChessBase Cloud-Service und UpdatesFritz 19 wird ab dem 6. Dezember 2023 im Fach- und Buchhandel verfügbar sein.Fritz 19 verspricht, das Schachtraining und -erlebnis auf eine neue Ebene zu heben, indem es eine Welt der strategischen Tiefe und des kompetitiven Spaßes eröffnet. Es ist mehr als nur ein Spiel; es ist der nächste Schritt in der Evolution des Schachs.Pressekontakt:Roessler ProResult Klaus RösslerAgentur und Beratung für Kommunikation und Digitales BusinessWalter-Leiske-Str. 2D-60320 Frankfurt/ Main, GermanyTel. +49-(0)69-514 461https://roesslerpr.dekr@roesslerpr.deOriginal-Content von: ChessBase GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28848/5652702