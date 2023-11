Der Bundestag hat am 17.11.2023 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen beschlossen. Mit dem sogenannten Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) soll Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert und zugleich Investitionen in erneuerbare Energien gefördert werden. Ursprünglich sollte es das Gesetz offenen Immobilienfonds ermöglichen, bis zu 15% ihres Volumens in Anlagen zur Produktion, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...