BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 32 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT MELEXIS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 100 (95) EURDEUTSCHE BANK HEBT NATIONAL BANK OF GREECE AUF 'BUY'(HOLD) - ZIEL 8,30 (7,10) EURGOLDMAN HEBT STANDARD CHARTERED AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 868 (879) PENCEGOLDMAN SENKT WORLDLINE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 17 (39) EURJEFFERIES SENKT IPSEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 116 (130) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 25,50 (38) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 15700 (17100) PENCE - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY SENKT GLENCORE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 510 PENCERBC HEBT CURRYS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 7000 (6000) PENCERBC HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,60 (4,30) EUR - 'SECTOR PERFORM' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ENCAVIS AUF 14 ...Den vollständigen Artikel lesen ...