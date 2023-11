Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit einem Tagesplus von 0,8% auf einen Endstand bei 15.919 ins Wochenende. Rückblick: Für den deutschen Leitindex lief es in der vergangenen Handelswoche rund - nachdem die Blue Chips am Montag das Wochentief bei 15.252 markiert hatten, schraubten sich die Kurse in den nachfolgenden Sitzungen bis auf das aktuelle ...

