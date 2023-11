Der Silbermarkt hat sich in den letzten Monaten weniger bewegt, konnte aber in der letzten Woche mit dem deutlichen Anstieg ein "Bullish Engulfing" (Bullischer Kerzeneinschluss) zur Vorwoche herausbilden. Das signalisiert zumindest auf Sicht von einer Woche ein bullisches Szenario, ist aber noch kein bullischer Ausbruch. Fundamental betrachtet sieht der Silbermarkt bereits positiver aus, denn der Nachfrageüberhang hält weiter an, kann aber derzeit noch durch Abflüsse aus den diversen Silber ETFs ...

