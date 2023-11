DJ EUREX/DAX-Futures auf Suche nach neuen Impulsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben ist der DAX-Futures am Montagmorgen in die neue Handelswoche gestartet. Händler sprechen von einem orientierungslosen Geschäft an Wall Street am Freitag. Die europäischen Aktienmärkte dürften daher zunächst auf Konsolidierungskurs gehen und nach neuen Impulsen Ausschau halten.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert aktuell 32 auf 15.963 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.970 und das Tagestief bei 15.948 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.952 Kontrakte.

