Verbund-Express-Zertifikat mit 10% Zinsen pro Jahr und 40% Schutz

Die Aktie von Österreichs größtem Stromunternehmen und des zu den größten Stromerzeugern aus Wasserkraft in Europa zählende Verbund (ISIN: AT0000746409) konnte sich in den vergangenen Monaten deutlich von ihrem Jahrestief vom 2.6.23 bei 66,45 Euro nach oben hin absetzen. Der Versorger, der 95 Prozent des Stroms aus Wasserkraft und 5 Prozent aus Windkraft produziert, konnte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 wegen der höheren Stromproduktion und der gestiegenen Strompreise Umsatz und Gewinn kräftig steigern.

Wer nach den positiven Unternehmensnachrichten eine Investition in die Verbund-Aktie in Erwägung zieht und das Risiko des direkten Aktieninvestments gegen eine fixe Zinszahlung und Sicherheitspuffer eintauschen möchte, könnte die Anschaffung in das derzeit zur Zeichnung angebotenen Express-Zertifikates auf die Verbund-Aktie der RBI ins Auge fassen.

10% Renditechance und 40% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Verbund-Aktie vom 12.12.23 wird als Startwert und Auszahlungslevel für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird die am letzten Bewertungstag (7.12.28) aktivierte Barriere liegen. Wenn die Aktie am nächsten Bewertungstag (11.12.24) auf oder oberhalb des Auszahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat mit 110 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Verfehlt die Aktie dieses Ziel, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr bis zum nächsten Bewertungstag.

Notiert die Verbund-Aktie am nächsten Bewertungstag (16.12.25) oberhalb des Auszahlungslevels, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 120 Prozent des Ausgebpreises erfolgen. Die Vorgangsweise mit den jährlich um 10 Prozent steigenden Auszahlungsbeträgen wird auch in den verbleibenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag und die Aktie befindet sich an diesem Tag oberhalb des Auszahlungslevels, dann wird es mit dem Höchstbetrag von 150 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Bei einem finalen Aktienkurs zwischen der Barriere und dem Auszahlungslevel wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Bei einem Kursrückgang von mehr als 40 Prozent wird das Zertifikat mittels der Zuteilung von Verbund-Aktien getilgt.

Das RBI-Express Verbund-Zertifikat, ISIN: AT0000A38H42, maximale Laufzeit bis 13.12.28, kann noch bis 11.12.23 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Zertifikat auf die Verbund-Aktie eignet sich für renditeorientierte Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Verbund-Aktie in den nächsten Jahren an einem der Bewertungstage oberhalb der vorzeitigen Auszahlungsbarriere notieren wird.