WEISSACH / ROTTACH-EGERN (ots) -Korbinian Kohler ist überwältigt von der herausragenden Auszeichnung und der damit verbundenen Anerkennung dieser Bachmair Weissach Team-Leistung:"Mit großem Stolz darf ich heute bekannt geben: Wir nehmen nach nur 13 Jahren Tätigkeit in Deutschland den Platz 1 als das beste "Luxury Family Resort des Jahres" ein! Zudem wählte die Jury wiederholt das Spa & Resort Bachmair Weissach deutschlandweit auf Platz 8 und ist im Tegernseer Tal damit auch weiterhin die Nummer 1 der besten Hotels.Es war das Gipfeltreffen der besten Hoteliers der Branche, das in diesem Jahr im Spa & Resort Bachmair Weissach am Tegernsee ausgerichtet wurde. Die glanzvolle Preisverleihung von "Die 101 besten Hotels"fandam Sonntagabend, 19. November 2023 im legendären und geschichtsträchtigen Ballsaal von "Wildbad Kreuth" statt. Einmal im Jahr lädt Carsten K. Rath, Gründer und Macher des Awards, zur Veranstaltung. Die besten Hotels des Jahres werden in verschiedenen Kategorien gekürt. Vor der großen Verleihung fand im Bachmair Weissach Edutainment Center TEGERNSEE PHANTASTISCH ein Executive Summit mit Podiumsdiskussion statt. Gäste waren u.a. Dr. Timo Grünert von der "Oetker Collection", Puneet Chhatwal von "TAJ Hotels", Martin R. Smura von "Grand Metropolitan Hotels" sowie Neil Jacobs und Neil Palmer von "Six Senses".Die hochkarätigen Gäste wurden anschließend im vollelektrischen Porsche Taycan (offizieller Partner des Spa & Resort Bachmair Weissach) an den ehrwürdigen Ort nach Wildbad Kreuth gefahren, u.a. auch:Moderator Alexander Mazza, Deutsche Dressurreiterin Jessica Bredow-Werndl, TOMorrow Tom Junkersdorf, Managing Director CONSTANTIN FILM Torsten Koch, Dana Schweiger und Schauspielerin Luna Schweiger, Produzent Max Wiedemann mit Tina Kaiser, Schauspieler und Moderator Wayne Howard Carpendale, Moderatorin Annemarie Carpendale (https://de.wikipedia.org/wiki/Annemarie_Carpendale), Verlegerin Gräfin Christiane zu Salm, Verlegerpaar Weimer Media Group, Dr. Wolfram Weimer und Christiane Götz-Weimer uvm.Bilder der Preisverleihung befinden sich hier:LINK (https://wetransfer.com/downloads/b6088bd482c4771c256c389fa03abdc320231119231918/233bcaf26d2b0fcfb78436fbb21e762520231119231918/beab12)Copyright: Bachmair WeissachDie Bachmair Weissach-Group:Inhaber: Korbinian KohlerMitarbeiter: Gesamtzahl ca. 350Die Auszeichnung Platz 1 als das beste "Luxury Family Resort des Jahres" konnte Korbinian Kohler durch kontinuierliche Weiterentwicklung, Anspruch und Vision für das Spa & Resort Bachmair Weissach gewinnen:Eine Vielzahl neuer Akzente im Hotel und spannende Initiativen kennzeichnen die vergangenen dreizehn Jahre aus:- ORIGINALTegernseer Design aus Tradition und Moderne- KULINARISCHE VIELFALTVon gehobener bayerischer Küche über ein Levante Grill Konzept, Asian Infused Boom Boom Bar, feinsinnige Berghütte, traditionelles Herzogliches Gasthaus bis zur high end, state of the Art MIZU Sushi Bar.- TEGERNSEE PHANTASTISCH (Uniquely designed edutainment):TEGERNSEE PHANTASTISCH ein völlig neuartiges, multimediales Unterhaltungscenter.TEGERNSEE PHANTASTISCH ist ein 2700 Quadratmeter großes Indoor-Center, in dem Wissensvermittlung mit Spiel und Sport auf kreative Weise vereint sind.- MIZU ONSEN SPA | Sinnliche SelbsterfahrungJapanisch inspirierter Recreation MIZU ONSEN SPA mit separatem Family Spa und Erwachsenen SPA sowie weitläufigem Park mit eigenem Bach:Fusion aus japanischer Badekultur und regionaler Wasserwelt mit sinnlichen Selbsterfahrung.- DAS BERGHOTEL ALTES WALLBERGHAUSliegt idyllisch auf 1.512 Metern Höhe zwischen den Gipfeln von Wallberg und Setzberg.- HOTEL BUSSI BABYHippe Base für Freigeistermit coolem und jugendlichem Design und neuem Roof Top "SPA ROYAL" mit Infinity Pool, freischwebendem Sauna-Kubus uvm.- CLUBHAUS BACHMAIR WEISSACH | Wasser, Sonne, Feuermit unserem Levante-Grill Restaurant und Apartments am See- HERZOGLICHES GASTHAUS ALTES BAD | POP-UP-LODGE, Wildbad KreuthEin bayerisches Gasthaus mit Wurzeln im 15. Jahrhundert, das durch liebevolle Renovierung zu neuem Leben erwacht.Weitere Besonderheiten sind:- Korbinians-Kolleg - philosophische Vortragsreihe- Yoga Retreats- Kids Club- Reitanlage Bachmair Weissach, Kirschner Alm- BW-BEACH | Sonne, See und SUP- BACHMAIR WEISSACH SEE-APARTMENTS | Private living in Bestlage- Vernissage-Reihen und Kunstausstellung von Suse KohlerPressekontakt:Katja MankelDirector GROUP Sales, PR, MarkenkooperationenHOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. KGWIESSEER STRASSE 1D-83700 WEISSACH / ROTTACH-EGERNSITZ: KREUTHM +49 (0) 151-150-65-813katja.mankel@bachmair-weissach.comwww.bachmair-weissach.comOriginal-Content von: Spa & Resort Bachmair Weissach, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163550/5652739